В Киеве на проспекте Науки каждую ночь 18-20 декабря будут перекрывать жд переезд

Переезд будет закрыт в связи с ремонтом.

В Киеве на проспекте Науки рядом со Столичным шоссе каждую ночь 18-20 декабря с 20:00 до 08:00 будут закрывать железнодорожный переезд. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на «Киевавтодор».

Перекрытие связано с тем, что предприятие «Укрзализныця» будет ремонтировать переезд через железную дорогу. Работы будет выполнять киевская дистанция пути Юго-Западной железной дороги. Планируется заменить передвижной настил и обновить асфальтовое покрытие.