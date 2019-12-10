Единственный в мире аэромобиль можно купить

Единственный в мире аэромобиль можно купить

Американский коллекционер Грег Херрик выставил на аукцион свой Aerocar N101D 1954 года выпуска. Аэромобиль примечателен тем, что это до сих пор единственное в мире транспортное средство, у которого одновременно имеется разрешение на эксплуатацию по дорогам общего пользования и сертификат от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) для лёгких самолётов.

Единственный в мире аэромобиль можно купить

Aerocar N101D был построен инженером Маултоном Тейлором в шести экземплярах на базе компактного четырёхколесного автомобиля. Непосредственно перед полётом к нему необходимо прикрепить крыло, хвост и хвостовое оперение, после чего он превращается в высокоплан с толкающим винтом. Для передвижения по дорогам и в воздухе используется четырёхцилиндровый мотор Lycoming O-320 мощностью 150 лошадиных сил.

Единственный в мире аэромобиль можно купить

Двигатель работает в паре с трёхступенчатой механической коробкой передач. Крейсерская скорость аэромобиля в полёте составляет 161 км/ч, а топливного бака хватит максимум на 483 километра. Aerocar N101D выставлен на аукцион без стартовой цены. Ранее аэромобиль уже дважды выставляли на продажу по цене 1 250 000 и 895 тысяч долларов соответственно — правда, оба раза безуспешно.

Единственный в мире аэромобиль можно купить


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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