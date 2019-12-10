В Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания

Контрольный пакет ее акции принадлежит "Аэрофлоту".

В Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания
Фото: lufthansa.com

В оккупированном Россией Крыму продолжает работу компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa. Об этом говорится в расследовании издания "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Работа над ним велась два года, расследование получило название "Крымский архив".

После оккупации Крыма в 2014 году в Севастополе открыла филиал компания "Аэромар". Она не имеет отдельного юридического лица, а фиксация ее в реестре юрлиц появилась 25 июня 2014 года на странице АО "Аэромар". В начале июля в компании уведомили, что филиал обслужил свой первый рейс специального летного отряда авиакомпании "РоSSия".

Контрольный пакет акций (51%) "Аэромара" принадлежит "Аэрофолоту". Остальные через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG.

Фото: currenttime.tv

Также симферопольский филиал "Аэромара" фигурирует на официальном сайте госзакупок в РоSSии. В августе 2015 в помещение, которое арендует филиал в Симферополе, провели ремонт по госконтракту на сумму в $38 тысяч.

"Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма. Официально установить, считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций, может Европейский суд. И жалоба должна поступить от органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС, то есть в Германии", - уточнили в "Настоящем времени".

Издание отправило запрос в департамент Министерства финансов Германии еще в начале апреля 2018-го, но ответа к моменту публикации так и не получило.

В головном офисе немецкой Lufthansa Group в ответ на запрос пообещали подготовить ответ максимально быстро, но через две недели прислали отказ.

"К сожалению, мы не можем прокомментировать ваш запрос. Благодарим за ваше понимание", – написала в электронном письме Керстин Синтия Лау, директор по международным коммуникациям LSGgroup.

"Аэромар" также не может ответить на запрос с середины марта.

Напомним, в июле 2019 организация World Travel Awards присудила премию одному из отелей в оккупированном Россией Крыму.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажираВ Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира
В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в деревоВ Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
Турецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полетТурецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полет
На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщинаНа Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29
Блок рекламы


Похожие новости
Госавиаслужба разрешила открыть новые рейсы трем украинским авиакомпаниямГосавиаслужба разрешила открыть новые рейсы трем украинским авиакомпаниям
Австралийская авиакомпания установила рекорд по самому длинному беспересадочному перелетуАвстралийская авиакомпания установила рекорд по самому длинному беспересадочному перелету
Словенская авиакомпания Adria Airways объявила о банкротствеСловенская авиакомпания Adria Airways объявила о банкротстве
Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажникеКомпания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике
Патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозокПатрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок
Авиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца годаАвиакомпания Коломойского выиграла тендер на президентские перелеты до конца года
Компания Renault возродила ретро-модель на современных агрегатах.Компания Renault возродила ретро-модель на современных агрегатах.
Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят летать в РоSSиюГрузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят летать в РоSSию
Велопрокатом Киева выбрали Nextbike — что должна сделать компанияВелопрокатом Киева выбрали Nextbike — что должна сделать компания
Компания Bird запускает двухместный электрический скутерКомпания Bird запускает двухместный электрический скутер
Последние новости
Подгружаем последние новости