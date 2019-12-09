Opel Insignia обзавелся матричными фарами.

Обновленные пятидверки Opel Insignia покажут в январе на малоизвестном моторшоу в Брюсселе. Но машины рассекретили уже сейчас.

Opel Insignia обзавелся матричными фарами.

Легкая ретушь коснулась очертаний оптики, решетки радиатора и бамперов: все, что положено при плановом обновлении в середине жизненного цикла. Проще всего «Инсигнию» 2020 года узнать по ходовым огням. Прежние три года они шли по верхней кромке фары, а теперь их перенесли вниз. У лифтбека вдобавок изменились насадки глушителя.

Opel Insignia обзавелся матричными фарами.

Главное техническое приобретение – матричные светодиодные фары. Напомним: такая технология подразумевает, что дальний свет горит постоянно, а умная электроника приглушает отдельные сегменты, исключая ослепление встречных и попутных водителей. У «Опеля» такие фары назвали IntelliLux LED Pixel Light.

Opel Insignia обзавелся матричными фарами.

В числе других приобретений – более качественная камера заднего вида, мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка смартфона.

Opel Insignia обзавелся матричными фарами

В трехлетнем возрасте лифтбеку и универсалу второго поколения провели легкий рестайлинг.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Opel.

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