Кроссовер Genesis попал в объектив на заводе.

Официальный показ первого кроссовера марки Genesis – среднеразмерного GV80, конкурента BMW X5 и Mercedes GLE – состоится в Корее 19 декабря. Пока же машину подловили в объектив на заводе, сделав несколько снимков без камуфляжа. Они дополняют более ранние фотографии внешности и интерьера.

Кроссовер Genesis попал в объектив на заводе.

Необычно выглядит двухэтажная оптика – что передняя, что задняя. Среди оригинальных интерьерных решений – шайба управления коробкой передач, двухспицевый руль, центральный дисплей диагональю 14,5 дюйма и цифровая комбинация приборов. Обещана широкая гамма вариантов отделки: шесть стилистических решений, кожа наппа, натуральное дерево и алюминий, алькантара, три дизайна колес, 12 обычных и три матовых цвета кузова.

Кроссовер Genesis попал в объектив на заводе.

На старте продаж у машины окажется три доступных мотора. Бензиновые двигатели – с турбонаддувом. С 2,5 литра рабочего объема с его помощью сняли порядка 280 л.с., с 3,5 литра – 380 сил. Еще будет 280-сильный дизель в конфигурации рядной «шестерки». 

Кроссовер Genesis попал в объектив на заводе.

С моторами сочетается абсолютно новая трансмиссия. Это 8-ступенчатый преселективный робот с парой «мокрых» сцеплений. Ожидается, что позднее он перейдет на другие «Дженезисы» и Hyundai. А первым из легковушек его, предполагается, обретет седан G80 – соплатформенник кроссовера GV80.

За «восьмидесяткой» последует в 2020 году более компактный GV70.

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