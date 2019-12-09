Porsche тестирует четырёхмоторную трансмиссию для электрических внедорожников

Porsche сообщила о работе над четырёхмоторным силовым агрегатом для электрических внедорожников — это вдвое больше моторов, чем в электромобиле Porsche Taycan. Конструкция ориентирована прежде всего на управляемость — один двигатель для каждого колеса позволяет Porsche быстро смещать распределение мощности в зависимости от того, где это необходимо, будь то противодействие скользким дорогам или поворот на высокой скорости.

Штутгартская команда заявила, что её разработка позволит добиться скорости реакций спортивного автомобиля даже у большой машины для перевозки людей. Технология не нуждается в дополнительных датчиках, а программное управление может перераспределять мощность в течение миллисекунд вместо относительно медленного самоблокирующегося дифференциала в автомобилях с бензиновым двигателем. Porsche сказала, что уже тестировала систему в течение двух зим.

Существует один главный вопрос: какая модель первой получит систему с четырьмя двигателями? Porsche уже подтвердила, что Macan EV находится в разработке, но это также кроссовер, нацеленный на рынок начального уровня (относительно). Какая бы модель не получила первой такой силовой агрегат, она могла бы стать убедительным аргументом в пользу всепогодных возможностей электрических внедорожников.



