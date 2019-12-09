Jaguar обновил родстер и купе F-Type.

С учетом возраста F-Type, который перевалил за семь лет, британцам стоило бы уже раскошелиться на новое поколение спорткара. Однако вместо этого они решили продлить жизненный цикл купе и родстера масштабным обновлением внешности.

Вместо «широко распахнутых» фар спереди появились прищуренные. Как на более свежих седанах XE и XF. С решетки радиатора исчезла массивная горизонтальная поперечина. Впрочем, номерной знак свое место крепления сохранил, что несколько портит восприятие машины. В результате рестайлинга поменялись набор цветов кузова, вся оптика, бамперы, воздухозаборники, орнаменты колесных дисков и капот.

Изменений в силовых агрегатах мало. Двухдверки по-прежнему предлагают с 8-ступенчатым автоматом, задним или полным приводом. Новую рядную «турбошестерку» 3.0 из семейства Ingenium придержали, и F-Type ее не получил. В наличии остались моторы 2.0 турбо (300 л.с.) и 3.0 V6 с компрессором (380 л.с.). Пятилитровая «восьмерка» на R-версии стала мощнее: 575 сил против 550 ранее. Очевидно, исполнение SVR станет еще круче. А из новинок – только 450-сильный вариант двигателя 5.0 V8.

В изменившемся интерьере основное внимание привлекают новая цифровая приборка на базе экрана диагональю 12,3 дюйма и 10-дюймовый центральный экран с поддержкой протоколов Apple CarPlay, Android Auto, Baidu CarLife и умеющий обновляться «по воздуху».

Из других обновок отметим матричные LED-фары, активный выхлоп для всех модификаций и любопытную функцию Quiet Start для V8. Последняя обеспечивает мотору очень тихую и мягкую работу сразу после запуска. Видимо, придумали ее для утренних выездов владельца из жилых кварталов.

Это первое серьезное изменение внешности для семилетней модели.