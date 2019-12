Видео: Boeing поднял в небо звездолёты повстанцев X-Wing

Аэрокосмическая компания Boeing старается восстановить свой обрушенный престиж после тяжёлого года, сопряжённого с последствиями фиаско самолетов 737 Max. В последнее время компания привлекла внимание общественности своим грузовым беспилотником и летающим автомобилем, созданным в партнерстве с Porsche.

Дабы продемонстрировать достигнутые успехи в области дронов с высокой грузоподъёмностью и вместе с тем развлечь публику, Boeing помогла корпорации Disney в проведении шоу накануне выхода 9 эпизода новой трилогии «Звёздных войн» и подняла в ночное небо классические звездолёты повстанцев X?Wing.

Пара знаменитых космических кораблей стартовала в парке развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида, во время церемонии открытия нового аттракциона «Восход Сопротивления» (Rise of the Resistance). Представитель Boeing по связям с общественностью Элисон Шеридан (Alison Sheridan) сказала по этому случаю: «Мы можем подтвердить, что прошлой ночью на открытии Rise of the Resistance это были летательные аппараты Boeing, и мы были рады принять участие в этом мероприятии. Это всё, чем мы готовы сейчас поделиться».

Судя по всему, показанные X-Wing — это модифицированные версии дронов Boeing Cargo Air Vehicle (CAV), дебютировавших в начале прошлого года и способных, как утверждает Boeing, поднять до 500 фунтов (226,8 кг). Беспилотники используют восемь пропеллеров и имеют размеры, сопоставимые с внедорожниками.

Disney testing out X-wing sizes drones for #GalaxysEdge! @Blog_Mickey pic.twitter.com/X3NUwYQGdM — Far, Far Away News (@farfarawaynews1) November 23, 2019

Показ технологии Boeing в работе на таком публичном и громком мероприятии говорит об уверенности компании в своих грузовых дронах. Из этого также следует, что возможность коммерческого использования Boeing CAV может быть не такой уж далёкой перспективой.