Mercedes показал фрагмент салона нового GLA.

Под занавес года компания Mercedes рассекретит кроссовер GLA второго поколения. Пока же немцы анонсировали событие малоинформативным тизером, а чуть позже добавили к нему фотографию с фрагментом приборной панели. Судя по ней, у паркетника появится система, предупреждающая водителя об опасности открывания двери из-за приближающихся транспортных средств.

Mercedes показал фрагмент салона нового GLA.

Выход нового GLA был ожидаемым. За последние два года сменили поколение хэтчбек А-класса (дополнившись одноименным седаном), купе и шутинг-брейк CLA. А самый компактный паркетник с трехлучевой звездой построен на той же переднеприводной архитектуре и делит с ними основные агрегаты. Перед GLA даже успел влезть абсолютно новый вседорожник GLB.

Пока о машине мало что известно. По предварительной информации, GLA подрастет в высоту сразу на 100 миллиметров, а в длину, напротив, уменьшится на 15 миллиметров. Впрочем, за счет увеличения колесной базы задним пассажирам должно стать просторнее. Базовым, скорее всего, станет турбомотор 1,3, как на А-классе.

Впервые Mercedes проведет премьеру машины исключительно онлайн: физического присутствия прессы на мероприятии не предусмотрено.

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