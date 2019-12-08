На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина

Водители и два пассажира с обоих автомобилей были госпитализированы.

Фото: Виталий Мирошниченко

В Киеве на Владимирском спуске около двух часов ночи произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина.

Как рассказали очевидцы корреспонденту LB.ua, водитель автомобиля Audi на иностранной регистрации, двигаясь в направлении Почтовой площади, потерял управление, и авто понесло боком на полосу встречного движения, где Audi столкнулся с встречным автомобилем Skoda.

В результате столкновения женщина на пассажирском сиденье Audi получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии. Оба водителя и два пассажира с обоих автомобилей были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко