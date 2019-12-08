Без шума и пыли: электрический болид Penske EV-4

В дни презентации нового электромобиля Penske EV-4 для гоночной серии Formula E Венеция оказалась в центре мирового внимания из-за второго по величине наводнения в истории. Самая высокая вода стояла там в ноябре 1966 года, но тогда еще никто не говорил об изменении климата так громко, как сейчас. Глобальные потепление сегодня — это данность, вторичное использование материалов — модный тренд, возобновляемые источники энергии — почти обязанность и неизбежное будущее, а поддержка экологических инициатив в автоспорте — реальный способ помочь планете без отказа от эффектного зрелища.

Италия — страна с великой историей и богатым автоспортивным наследием, и хоть Венецию при этом не назовешь городом, который вызывает ассоциации с гоночными машинами, для премьеры нового электромобиля команды Geox Dragon он подошел идеально. Основанная Джеем Пенске, продолжателем легендарной гоночной династии, команда принимает участие в Чемпионате электромобилей Formula E, стартовавшем в 2014 году, с самого первого сезона, а с прошлого года гоночный коллектив из Лос-Анджелеса выступает в серии при поддержке Geox — единственного fashion-бренда в мире, который сотрудничает с подобной командой, причем не просто как спонсор, а еще и как разработчик уникальной экипировки.

Зона ответственности людей из Dragon — успехи на дистанции каждого конкретного этапа и всего чемпионата в целом. В Formula E сезона-2019/20 подопечные Джея Пенске являются единственной независимой командой в чемпионате — все соперники Geox Dragon пользуются поддержкой автопроизводителей, но не коллектив из Калифорнии. Всё, что технический регламент серии позволяет делать самостоятельно, включая элементы силовой установки, команда создаёт своими силами при поддержке материнской команды Penske Autosport.

И если карбон-алюминиевое шасси SRT05e всем участникам Formula E поставляет фирма Spark, то инвертор, блок управления двигателем, электромотор и трансмиссию разрабатывает и выпускает сама Geox Dragon. Джей Пенске подчеркнул, что в 2019/20 году технический регламент практически не изменился, разве что максимальная доступная мощность выросла до 250 кВт (340 л.с.), но команда тщательно поработала над оптимизацией всех узлов болида и поиском оптимальных настроек.

В новом сезоне за руль чёрно-белых болидов Penske EV-4, украшенных литерой X, сядут два дебютанта серии — новозеландец Брендон Хартли и швейцарец Нико Мюллер. Впрочем, называть их новичками можно только относительно Formula E — Хартли дважды становился чемпионом мира по марафонским гонкам FIA WEC и выступал в «Формуле-1», а у Мюллера за плечами гигантский опыт как в формульных, так и в кузовных сериях разного уровня.

«Я дебютирую в Formula E и мне придётся сражаться с более опытными соперниками, но я уверен, что Geox Dragon даст мне достойную машину, а я лично использую весь свой запас знаний из других серий, чтобы сразу ехать быстро. Тесты в Formula E ограничены, поэтому постараюсь конвертировать свой опыт участия в гонках прототипов и формул в скорость с первого же этапа. Я рад быть частью Geox Dragon и пилотировать эту стильную и не похожую на другие машину», — подчеркнул Брендон на презентации команды.

Оба пилота на предсезонных тестах в Валенсии были в лидирующей группе, поэтому к новому чемпионату Geox Dragon подходит с оптимизмом. И с желанием сделать этот мир — гонки электромобилей проходят на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Южной и Северной Америке и Европе — лучше.

В гонках как нигде ценится лёгкая и одновременно удобная одежда и обувь, поскольку на протяжении всего уик-энда Formula E члены команды находятся в постоянном движении, невзирая на погодные условия. Для эффективной работы всех сотрудников Geox Dragon — от гонщиков и механиков до руководства команды — важно создавать максимально комфортные условия на трассе и за её пределами. За это в итало-американском дуэте как раз и отвечает Geox.

«У компании Geox славная история, а за Dragon стоит богатое гоночное наследие — уверен, что этот союз добьётся успехов в Formula E. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад в эти достижения, набирая очки, завоёвывая призовые финиши на подиуме и одерживая победы за рулём Penske EV-4», — отметил Нико, представляя ливрею электрического болида.

«Участие Geox в гонке Formula E — один из наших проектов, наряду с партнерством с WWF и другими инициативами, связанными с защитой окружающей среды и улучшением её условий для людей. Кроме того, это своего рода тестовая площадка для технологий Geox — мы создаём экипировку для пилотов и членов команды с использованием наших инновационных решений», — подчеркнул основатель и руководитель Geox Марио Моретти Полегато.



