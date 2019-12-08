IBM разрабатывает патент, чтобы дроны не могли украсть посылки

В то время как службы доставки беспилотниками только начинаются, будь то кофе или лекарства, компания IBM уже предпринимает шаги, чтобы дроны не крали у людей посылки. Система использует устройство Интернета вещей в сочетании с технологией блокчейна IBM, чтобы контролировать доставку пакетов в нужные руки.

IBM беспокоится, что беспилотные дроны будут использоваться для перехвата посылок. Её патент предполагает использование подключённого к Сети простейшего альтиметра, который обнаруживает изменения в высоте посылки. Если порог будет превышен, показатели отправятся в блокчейн, и получатель будет уведомлён о том, что его посылка набирает высоту.

Устройство Интернета вещей также должно собирать данные GPS , что позволит отслеживать украденную упаковку. В настоящее время не ясно, насколько такая система увеличит стоимость посылки, но вряд ли в первое время подобный довольно технологичный метод будет применяться для контроля за доставкой еды или других дешёвых товаров. Вдобавок нет гарантии, что IBM действительно разработает и выведет на рынок такое устройство или сервис.

В патенте подчёркивается, что увеличение поставок дронов и онлайн-покупок позволяет мошенникам воспользоваться ситуацией: «Увеличения использования беспилотников и рост покупок в Сети создаёт ситуацию, в которой дрон может применяться для злонамеренного перехвата посылок, оставленных на пороге домов после доставки».



