IBM разрабатывает патент, чтобы дроны не могли украсть посылки

IBM разрабатывает патент, чтобы дроны не могли украсть посылки

В то время как службы доставки беспилотниками только начинаются, будь то кофе или лекарства, компания IBM уже предпринимает шаги, чтобы дроны не крали у людей посылки. Система использует устройство Интернета вещей в сочетании с технологией блокчейна IBM, чтобы контролировать доставку пакетов в нужные руки.

IBM беспокоится, что беспилотные дроны будут использоваться для перехвата посылок. Её патент предполагает использование подключённого к Сети простейшего альтиметра, который обнаруживает изменения в высоте посылки. Если порог будет превышен, показатели отправятся в блокчейн, и получатель будет уведомлён о том, что его посылка набирает высоту.

Устройство Интернета вещей также должно собирать данные GPS, что позволит отслеживать украденную упаковку. В настоящее время не ясно, насколько такая система увеличит стоимость посылки, но вряд ли в первое время подобный довольно технологичный метод будет применяться для контроля за доставкой еды или других дешёвых товаров. Вдобавок нет гарантии, что IBM действительно разработает и выведет на рынок такое устройство или сервис.

В патенте подчёркивается, что увеличение поставок дронов и онлайн-покупок позволяет мошенникам воспользоваться ситуацией: «Увеличения использования беспилотников и рост покупок в Сети создаёт ситуацию, в которой дрон может применяться для злонамеренного перехвата посылок, оставленных на пороге домов после доставки».


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в деревоВ Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
Турецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полетТурецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полет
В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29
Броня, палатка и три мотора: что известно о Tesla CybertruckБроня, палатка и три мотора: что известно о Tesla Cybertruck
МВД предлагает усилить ответственность за совершение ДТП в пьяном видеМВД предлагает усилить ответственность за совершение ДТП в пьяном виде
Блок рекламы


Похожие новости
В аэропорту Одессы из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетовВ аэропорту Одессы из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов
Скоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дорогеСкоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дороге
Автомобиль спрятали на кухне, чтобы спасти от урагана «Дориан»Автомобиль спрятали на кухне, чтобы спасти от урагана «Дориан»
У владельца турецкого футбольного клуба угнали яхту, чтобы перевозить нелегаловУ владельца турецкого футбольного клуба угнали яхту, чтобы перевозить нелегалов
Uber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условияхUber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условиях
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
Концерн Toyota опубликует свои патенты на гибридные автомобилиКонцерн Toyota опубликует свои патенты на гибридные автомобили
Ford защитил патентами две любопытные идеи.Ford защитил патентами две любопытные идеи.
В "Укрзализныце" не смогли назвать дату запуска рейса "Мукачево-Будапешт"В "Укрзализныце" не смогли назвать дату запуска рейса "Мукачево-Будапешт"
Ford патентует технологию для борьбы с «запахом нового автомобиля»Ford патентует технологию для борьбы с «запахом нового автомобиля»
Последние новости
Подгружаем последние новости