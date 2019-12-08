Tesla изменила график выпуска Cybertruck в связи с высоким спросом на более мощные версии

В ходе презентации электрического пикапа Cybertruck глава Tesla Илон Маск заявил, что компания будет выпускать три версии новинки — модель с задним приводом и одним мотором, и модели с полноприводными системами AWD с двумя и тремя моторами по цене от $39 900, $49 900 и $69 900 соответственно.

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Маск также сообщил, что в конце 2021 года начнётся производство двух менее дорогих версий пикапа, а модель с тремя моторами по цене от $69 900 будет доступна в конце 2022 года.

Через неделю после презентации Tesla сообщила, что на Cybertruck уже оформлено более 250 000 предварительных заказов. Самой популярной оказалась версия с двумя моторами (42 % заказов). Версию Cybertruck с тремя двигателями заказал 41 % пользователей, а на одномоторную модель пришлось 17 % заказов.

После этого Tesla изменила график производства с приоритетом на более популярные модели. Теперь начало выпуска моделей с двумя и тремя моторами намечено на конец 2021 года, а выхода более дешёвой модели с одним мотором придётся ждать ещё около года, если не больше.

Следует отметить, что для Tesla выгоднее начинать с выпуска более дорогих моделей Cybertruck, которые принесут компании больше прибыли. Примерно такую же стратегию компания использовала при выпуске Model 3, сделав сначала упор на производство более дорогих конфигураций электромобиля.



