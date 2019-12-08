Tesla изменила график выпуска Cybertruck в связи с высоким спросом на более мощные версии

В ходе презентации электрического пикапа Cybertruck глава Tesla Илон Маск заявил, что компания будет выпускать три версии новинки — модель с задним приводом и одним мотором, и модели с полноприводными системами AWD с двумя и тремя моторами по цене от $39 900, $49 900 и $69 900 соответственно.

Tesla изменила график выпуска Cybertruck в связи с высоким спросом на более мощные версии

news.sky.com

Маск также сообщил, что в конце 2021 года начнётся производство двух менее дорогих версий пикапа, а модель с тремя моторами по цене от $69 900 будет доступна в конце 2022 года.

Через неделю после презентации Tesla сообщила, что на Cybertruck уже оформлено более 250 000 предварительных заказов. Самой популярной оказалась версия с двумя моторами (42 % заказов). Версию Cybertruck с тремя двигателями заказал 41 % пользователей, а на одномоторную модель пришлось 17 % заказов.

Tesla изменила график выпуска Cybertruck в связи с высоким спросом на более мощные версии

После этого Tesla изменила график производства с приоритетом на более популярные модели. Теперь начало выпуска моделей с двумя и тремя моторами намечено на конец 2021 года, а выхода более дешёвой модели с одним мотором придётся ждать ещё около года, если не больше.

Следует отметить, что для Tesla выгоднее начинать с выпуска более дорогих моделей Cybertruck, которые принесут компании больше прибыли. Примерно такую же стратегию компания использовала при выпуске Model 3, сделав сначала упор на производство более дорогих конфигураций электромобиля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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