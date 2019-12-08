Subaru Forester стал «непромокаемым».

Для Subaru Forester придумали очередную спецсерию X-Edition. Она лучше приспособлена для вылазок на природу и приглянется владельцам, ценящим активный отдых.

Главная фишка – сиденья, отделанные особой тканью. Она не пропускает влагу и обладает грязеотталкивающим эффектом. Напольные коврики резиновые, так что после «грязевых» процедур их можно быстро и без проблем помыть из шланга. Третья особенность машины – встроенный в пятую дверь светодиодный фонарь. Он освещает не только багажник, но и пространство вокруг него, помогая на пикнике или при переодевании.

Силовая установка стандартная: мотор 2.5, вариатор, полный привод. Внешне X-Edition выдают колеса оригинального дизайна, тонированная окантовка противотуманок и решетки радиатора. Пока спецсерию продвигают только на домашнем рынке.