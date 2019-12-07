Турецкий дрон с украинскими двигателями совершил первый полет

Испытания проводились в районе аэродрома Чорлу на северо-западе Турции.

Новейший турецкий ударный беспилотник с двумя украинскими винтовыми двигателями 6 декабря совершил первый полет.

Об этом говорится на сайте турецкого производителя Baykar.

Воздушные испытания проводились в районе аэродрома Чорлу на северо-западе Турции. Первый полет продлился 16 минут и прошел успешно.

Турецкий беспилотник может нести почти полторы тонны полезной нагрузки: 900 кг на внешних подвесках и 450 кг внутри фюзеляжа. Он способен подниматься на высоту 12 километров и находиться в воздухе в течение 24 часов.

Размах крыла составляет 20 метров.

Фото: baykardefence.com
Фото: baykardefence.com

Напомним, в августе 2019 года стало известно, что компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома", и турецкий производитель беспилотников Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Одним из первых проектов совместного предприятия должна была стать разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести разведку с больших высот, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

Весной 2019 года Турция поставила в Украину беспилотники Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

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