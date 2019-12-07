Возле "Левобережной" в Киеве с моста упал автомобиль

Водителя госпитализировали, больше никто не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

Возле станции метро "Левобережная" в Киеве с путепровода по Броварскому проспекта упал автомобиль.

Как сообщает "Информатор", за рулем Subaru Forester находилась женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Как рассказали патрульные, авто ехало по путепроводу, и вылетело с него, протаранив ограждение. Никто из прохожих не пострадал

Территорию оградили лентой из-за угрозы взрыва автомобиля.

На месте происшествия работали медики, патрульная полиция и спасатели. Причины и детали аварии выясняются.

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