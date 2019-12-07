Броня, палатка и три мотора: что известно о Tesla Cybertruck

Ведущие автопроизводители могут выпускать новинки хоть еженедельно, но одной марке достаточно сделать одну новую модель в течение года и ей будет посвящено всё внимание журналистов и вообще всей аудитории. Потому что Илон Маск и Tesla умеют удивлять необычными проектами вроде Cybertruck.

В случае с новым электрическим пикапом всё произошло так, как не случалось ни с одной из автомобильных новинок последних лет — на следующий день после премьеры о Tesla Cybertruck писали все СМИ и говорили даже те, кто не интересуется автомобилями. Причин тому несколько.

Новинка стала одним из немногих, если вовсе не единственным, автомобилем, который имеет два имени — компания называет свой пикап и Cybertruck, и CYBRTRK. Своему необычному названию модель соответствует и с точки зрения дизайна.

Tesla

Автомобиль выполнен в нарочито примитивном стиле, в котором доминируют плоскости и углы. Объясняется такой облик двумя причинами — источниками вдохновения и выбранным для кузова материалом. Как заявил Илон Маск, дизайнеры рисовали Cybertruck под впечатлением от киберпанковых фильмов вроде «Бегущего по лезвию» 1982 года.

При этом кузовные панели электромобиля сделаны из сверхпрочной нержавеющей стали 30X, которую используют в космических кораблях родственного Tesla проекта SpaceX. По словам создателей пикапа, машина выдерживает не только удары по кузову, но и противостоит выстрелам из 9-мм пистолетов. Особая сталь плохо поддаётся обработке без потери своих свойств, поэтому кузов и получился таким угловатым.

Tesla

Пуленепробиваемым сделан не только кузов, но и остекление (на презентации произошёл конфуз, когда стекло растрескалось — но не разбилось! — после удара стальным шаром, но в Tesla объяснили это тем, что предшествующие удары кувалдой по двери повредили стекло, что и привело к его растрескиванию), поэтому Tesla CYBRTRK может стать первым в мире серийным массовым бронеавтомобилем.

Пикап, в отличие от основных конкурентов в лице Ford F-150, Chevrolet Silverado и Ram 1500, лишён рамы. Полностью несущий кузов в Tesla называют «экзоскелетом», который вместе с особой формой панелей обеспечивает высокую прочность и хорошую грузоподъёмность.

Tesla

Cybetruck имеет длину 5885 мм, ширину 2027 мм и высоту 1905 мм, а грузовой отсек длиной 1981 мм уже в базовой комплектации накрыт жёстким верхом с электроприводом. В штатной же версии машина оснащается откидным бортом со встроенной в него раскладной аппарелью и опускным задним стеклом кабины, которое позволяет из пассажирского отсека иметь доступ в грузовой объёмом 2,8 кубометра. Грузоподъёмность электромобиля составляет 1588 кг.

Дополнительно для перевозки грузов имеются традиционный для моделей Tesla багажник в передней части кузова, где у обычных машин располагается двигатель, а также пикап получил небольшие закрытые отсеки по бокам кузова. Внутри основного грузового отсека предусмотрены электророзетки, к которым можно подключить инструменты или фирменный квадроцикл Tesla, который был показан на презентации Cybertruck и тоже должен пойти в производство. С таким внушительным грузовым арсеналом сочетается спорткаровская динамика.

Tesla

Илон Маск заявил, что его детище будет проходить повороты на асфальте «как по рельсам». Для этого машина получила пневматическую подвеску с регулируемым уровнем дорожного просвета (максимальный клиренс составляет 406 мм, угол въезда в 35 градусов и угол съезда в 28 градусов, что в сочетании с плоским днищем обещает выдающуюся проходимость), поэтому минимальный клиренс вместе с низким центром тяжести действительно положительно скажется на управляемости.

На рынок Tesla CYBRTRK выйдет в нескольких вариантах. Базовым будет заднеприводный одномоторный пикап Single Motor RWD с запасом хода в 400 км без подзарядки и максимальной скоростью 180 км/ч и разгоном 0?100 км/ч быстрее 6,5 с, а также появятся полноприводные версии с двумя Dual Motor AWD (с пробегом около 480 км и максималкой 195 км/ч с разгоном до 100 км/ч за 4,5 с) и тремя Tri-Motor AWD (автономность более 800 км и максимальная скорость 210 км/ч с разгоном до 100 км/ч за 2,9 с) электродвигателями. Модель сможет заряжаться от терминалов мощностью до 250 кВт. Другие технические данные о новинке пока не раскрываются.

Tesla

Известно, что пикапы смогут буксировать прицеп массой до 3,4 т (Single Motor RWD), 4,5 т (Dual Motor AWD) и 6,4 т (Tri-Motor AWD). Естественно, Tesla оснастит свою новинку фирменным автопилотом, дополненным ассистентом вождения машины с прицепом и системой автопарковки. Все пикапы получат 6-местный салон, большой сенсорный экран вместо центральной консоли, а вот штурвал на концепт-каре к серии должен быть заменён обычным рулём. Обещан и вариант со встроенной в кузов палаткой со спальным местом и кухней.

Также на пути к серийному производству, которое для базовых версий начнётся в 2021 году, а топового варианта придётся ждать до 2022 года, машина должна серьёзно измениться. Как минимум у неё появятся зеркала заднего виде и стеклоочистители, которых не было на концепт-каре. Как максимум — изменится дизайн кузова, потому что угловатый Cybertruck хорош как инфоповод, но автомобиль с таким экстерьером рискует не уложиться в сертификационные требования по безопасности.

Тем не менее, уже сейчас на CYBRTRK собрано более 200 тысяч предзаказов с предоплатой в $100. Стоимость Tesla Cybertruck составит $39 900 в базовой версии, $49 900 в средней и $59 900 в топовой. При этом предзаказы оставили не только частные клиенты, но и госструктуры — в частности электропикап заказали в полиции Дубая и полиции Мексики. Пока это всё, что известно о самой необычной и громкой автомобильной премьере 2019 года, но ближе к запуску модели в серию информации будет становиться всё больше и больше.



