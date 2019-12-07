В Николаеве Lexus врезался в такси: двое погибших, двое раненых

За рулем иномарки был 21-летний парень.

Фото: https://mk.npu.gov.ua/

В Николаеве Lexus врезался в такси Daewoo Lanos, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали.

Как сообщили в областной полиции, ДТП произошло в ночь на 7 декабря на проспекте Богоявленском.

Автомобилем Lexus управлял 21-летний парень.

"Автомобиль Lexus IS 300 вблизи перекрестка с улицей Авангардной не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos", - сообщает местное издание Новости-N.

В результате ДТП 36-летний водитель и пассажир Daewoo Lanos погибли на месте, пассажир и водитель Lexus получили серьезные травмы и находятся в больнице.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, во Львовской области произошло ДТП с микроавтобусом, пострадало четыре человека.

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