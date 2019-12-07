Mitsubishi ASX одарили новым интерьером.

Кроссовер Mitsubishi ASX готовится отпраздновать 10-летний юбилей и на покой пока не собирается. Минувшей весной в Женеве японцы показали очередной рестайлинг модели, серьезно изменив внешность автомобиля. Спустя полгода «Три бриллианта» освежили и интерьер.

Mitsubishi ASX одарили новым интерьером.

Автомобиль презентовали в Китае, но он наверняка станет продаваться на всех рынках, где ASX еще представлен (в частности – в РоSSии). Если не вглядываться в детали, архитектура приборной панели напоминает Renault Arkana. Учитывая, что с недавних пор Mitsubishi входит в альянс Renault-Nissan, такое заимствование выглядело бы логичным.

Mitsubishi ASX одарили новым интерьером.

Но при детальном рассмотрении становится ясно, что мультимедийная система, блок управления микроклиматом и комбинация приборов похожи, но не такие же. Это первое обновление салона за всю конвейерную жизнь ASX, хотя снаружи машине провели не один рестайлинг. 

Mitsubishi ASX одарили новым интерьером.

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