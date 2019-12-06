В Днепре полицейским офицерам громад вручили 31 служебный автомобиль

Ключи передал замглавы Национальной полиции Александр Фацевич.

В Днепре полицейским офицерам громад вручили 31 служебный автомобиль
Фото: npu.gov.ua

В Днепре 31-му полицейскому офицеру громады вручили новые служебные автомобили Renault Duster. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Каждый полицейский прошел трехмесячный углубленный курс подготовки. Кроме специалистов Днепропетровского государственного университета внутренних дел, их учили и специалисты по США, которые делали акцент на умении взаимодействовать с людьми.

Отмечается, что завтра состоится выпуск 1-ти полицейских офицеров громад для Кировоградской области. "Следующий шаг - это Черкасская, Харьковская, Львовская, Ровенская и другие области, пока проект не охватит всю страну".

Начальник ГУНП в Днепропетровской области Владимир Огурченко поздравил офицеров с окончанием учебы и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Фото: npu.gov.ua

"Руководство Главного управления понимает всю ответственность, которая возложена на вас, как на представителей полиции на местах. Мы, в свою очередь, готовы предоставить вам всю необходимую поддержку и помощь", - отметил он.

Напомним, Национальная полиция 21 ноября провела тендер по закупке автомобилей Opel Astrа и Renault Duster.

Она была разбита на два лота: 409 автомобилей Opel Astra за 241,5 млн гривен и 413 машин Renault Duster за 241,7 млн гривен. Автомобили будут предназначены для полицейских сельской местности.

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