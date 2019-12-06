В киевском метро ограничат работу нескольких центральных станций 8 декабря

Это произойдет из-за футбольного матча "Динамо" - "Заря".

В киевском метро ограничат работу нескольких центральных станций 8 декабря
Фото: facebook/КП Київський метрополітен

КП "Киевский метрополитен" заявил о возможном ограничении входа пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская и "Площадь Льва Толстого" из-за проведения футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в воскресенье, 8 декабря.

Об этом сказано в сообщении метрополитена.

"В воскресенье, 8 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - отметило предприятие.

После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, в ноябре сообщалось, что в Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь. Им стал вентиляционный ходок (горная выработка, служащая для передвижения людей и доставки грузов, проветривания и других целей) между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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