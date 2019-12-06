Первый WiM-комплекс в Калиновке за месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.

Система уже показала свою эффективность.

Комплекс Weight-in-Motion на трассе Киев-Чоп в селе Калиновка за первый месяц работы зафиксировал 200 фактов перегруза.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

В половине случаев грузовики были перегружены на 150%, что увеличивает разрушительное влияние на дорожное покрытие минимум в десять раз. Один грузовик попался на датчики девять раз со средним перегрузом более 21 тонна.

В основном перегруженные фуры передвигаются в темное время суток, все - на украинских номерах.

Кроме превышения веса, были зафиксированы и другие нарушения: по длине, нагрузке на ось, высоте.

"Мы видим высокую эффективность системы WiM: в 2017 году было выявлено 11 345 транспортных средств с нарушением габаритно-весовых параметров, на которые наложены штрафные санкции, тогда как сейчас мы уже можем говорить минимум о 1000 нарушений за 1 месяц. И это только на въездах в Киев", - сказал глава Укртрансбезопасности Александр Погорелый.

"Система WiM ведет круглосуточное наблюдение, ее нельзя обойти или объехать. Мы каждую секунду получаем данные о каждом нарушении - включая распознанный номерной знак и все параметры. Сейчас Укравтодор отрабатывает систему оперативного информирования Укртрансбезопасности для того, чтобы нарушение было мгновенно прекращено", - добавил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, в начале сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об автоматическом габаритно-весовом контроле при помощи комплексов взвешивания грузовиков в движении (Weight-in-Motion).

За превышение габаритно-весовых норм на уровне 5-10% на владельца автомобиля будет накладываться штраф в размере 500 необлагаемых минимуму доходов граждан; 10-20% - 1000 минимумов; более 20% - 2000 минимумов. Поступления от штрафов пойдут в Дорожный фонд.

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