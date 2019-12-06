Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai Vision T.

Корейцы приготовили к моторшоу в Лос-Анджелесе концепт-кар Hyundai Vision T. До выставки его засветили фрагментами на тизерах, и их хватило, чтобы машина заставила говорить о себе.

Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai Vision T.

Решетка радиатора и фары объединены воедино. И не только стилистически: глазу оптика не видна вообще. Только когда она зажигается, становится ясна ее форма. Все «ячейки» подвижные. Они создают эффект динамизма и одновременно работают на улучшение аэродинамики. Задние фонари по последней моде соединены LED-перемычкой. Кузов в профиль напоминает купе-кроссовер.

Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai Vision T.

Пресс-релиз полон обтекаемых пафосных формулировок. Hyundai Vision T рассказывает об «эмоциональной функциональности и экологичном образе жизни», служит «сосредоточением инновационных решений в области дизайна, которые добавляют продукту эмоциональной ценности», а его стилистика продиктована философией «чувственной спортивности».

Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai Vision T.

Есть мнение, что за зашкаливающей футуристичностью скрываются черты следующего поколения Hyundai Tucson. Нынешнее уже прошло процедуру рестайлинга, а значит – пока намекнуть на преемника. Хотя есть и аргументы против. Прототип по своим габаритам (4610 х 2014 х 1704 миллиметра) местами превосходит Santa Fe и Palisade. До таких размеров «Туссан» точно не вырастет! Впрочем, не исключено, что он окажется уменьшенной в масштабе копией концепта Vision T.

Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai Vision T.

О технической начинке известно лишь то, что экспонат является подзаряжаемым гибридом. Салон не показали вовсе. Сплошные секреты…

Автосалон в Лос-Анджелесе 2019: Hyundai Vision T

Следующее поколение кроссовера Tucson не за горами, и американский концепт намекает на то, как он будет выглядеть.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Hyundai.

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