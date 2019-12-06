В Сингапуре арестовали роSSийское судно из санкционного списка США

На борту 12 человек, их отказываются отпускать.

В Сингапуре арестовали роSSийское судно из санкционного списка США
Фото: sevastopol.bezformata

В Сингапуре арестовали роSSийское судно "Симферополь", принадлежащее компании "Гудзон" и находящееся в санкционном списке США. Корабль планируют конфисковать за долги. Как пишет "Интерфакс", на борту находятся 12 членов экипажа. Их отказываются выпускать до назначенного на 17 декабря суда.

"Сингапур переслал бумаги, что судно арестовывает из-за долгов за стоянку, обращается в суд и будет этот пароход отбирать, продавать его с аукциона. Мы можем лишиться этого судна. Заседание назначено на 17 декабря", - сообщил замгендиректора по управлению флотом компании Олег Аникин.

Сумму долга он не назвал. Сообщается также, что в Сингапуре у судна сломались двигатели, экипаж обращался в местные ремонтные компании, но им отказывали из-за наложенных США санкции. Также им отказали в поставках топлива.

"Сиферпроль" и еще пять роSSийских кораблей попали под санкции из-за подозрений в поставках в Северную Корею нефтепродуктов. Представители компании-владельца это отрицают.

Напомним, 26 сентября США расширили санкции против РФ. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива роSSийским военным в Сирии.

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