На борту 12 человек, их отказываются отпускать.

В Сингапуре арестовали роSSийское судно "Симферополь", принадлежащее компании "Гудзон" и находящееся в санкционном списке США . Корабль планируют конфисковать за долги. Как пишет "Интерфакс", на борту находятся 12 членов экипажа. Их отказываются выпускать до назначенного на 17 декабря суда.

"Сингапур переслал бумаги, что судно арестовывает из-за долгов за стоянку, обращается в суд и будет этот пароход отбирать, продавать его с аукциона. Мы можем лишиться этого судна. Заседание назначено на 17 декабря", - сообщил замгендиректора по управлению флотом компании Олег Аникин.

Сумму долга он не назвал. Сообщается также, что в Сингапуре у судна сломались двигатели, экипаж обращался в местные ремонтные компании, но им отказывали из-за наложенных США санкции. Также им отказали в поставках топлива.

"Сиферпроль" и еще пять роSSийских кораблей попали под санкции из-за подозрений в поставках в Северную Корею нефтепродуктов. Представители компании-владельца это отрицают.