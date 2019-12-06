Руководство аэропорта "Киев" намерено удлинить взлетно-посадочную полосу

В результате реконструкции изменится конфигурация летного поля.

Руководство аэропорта "Киев" намерено удлинить взлетно-посадочную полосу

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) международного аэропорта «Киев» им. Игоря Сикорского («Жуляны») может стать длиннее на 550 метров, что позволит аэродрому обслуживать воздушные суда большего размера и в любых погодных условиях. Об этом заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Разработан мастер-план реконструкции аэродрома «Киев», который имеет пять различных вариантов. Каждый из них подразумевает удлинение ВПП на 550 м, улучшение характеристик систем захода на посадку (это и светосигнальное оборудование, и радионавигационное). В результате реконструкции изменится конфигурация летного поля», — рассказал Денис Костржевский.

По его словам, мастер-план реконструкции аэродрома разрабатывала иностранная компания с колоссальным опытом. Костржевский пояснил, что сейчас самое большое воздушное судно, которое может быть обслужено в аэропорту «Киев» без ограничений — это Boeing 737-800, а после реконструкции там смогут обслуживаться самолеты типа Airbus A321 или Boeing 737-900.

Напомним, международный аэропорт «Киев» имени Сикорского («Жуляны») на 90% принадлежит инвестгруппе UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого, еще 10% принадлежит его управляющему партнеру. За 7 лет сотрудничества с киевским аэропортом UFuture вложила в него более 2,5 млрд грн.

Последняя реконструкция в аэропорту «Киев» проводилась в мае: на 9500 м? увеличили площадь терминала «А» увеличили (до 23 700 м?), на 40% расширили (до 135 паркомест) и полностью обновили паркинг. Эти работы обошлись инвестору в 630 млн грн.

Аэропорт «Жуляны» находится в 8 км от центра Киева, его площадь — 265 га. В настоящее время он имеет одну ВПП длиной 2310 м и шириной 45 м.

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