В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29

Аналогичная катастрофа произошла в 2018 году.

В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29

В Египте из-за внезапной технический проблемы потерпел крушение истребитель МиГ-29, поставленный из РоSSии. Пилот успел выпрыгнуть с парашютом, пишет Xinhua.

Выявлением ошибки, которая привела к аварии, занимается специализированный технический комитет, заявил военный представитель Египта Тамер аль-Рифаи.

Сообщается, что ЧП произошло в ходе плановой военной тренировки. Самолет принадлежал армии Египта и стал уже вторым роSSийским истребителем, который потерпел крушение в этой стране. Аналогичное происшествие случилось в ноябре 2018.

В РоSSии заявили, что отправят в Каир своих экспертов, чтобы помочь с решением проблемы.

Ранее от закупок МиГ-29 отказалась Индия, аргументировав это их постоянными поломками. В частности, у специалистов были претензии к качеству планера, системе управления и тренировочной программе-симулятору.

Напомним, в сентябре 2019 в РоSSии во время учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в деревоВ Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
Из-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенокИз-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенок
МВД предлагает усилить ответственность за совершение ДТП в пьяном видеМВД предлагает усилить ответственность за совершение ДТП в пьяном виде
В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажираВ Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира
На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секциюНа строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию
Блок рекламы


Похожие новости
Главный инженер Boeing увольняется из-за проблем с 737 MAXГлавный инженер Boeing увольняется из-за проблем с 737 MAX
Из-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенокИз-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенок
На выезде из Одессы из-за тумана произошло три ДТП с участием 17 машинНа выезде из Одессы из-за тумана произошло три ДТП с участием 17 машин
Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"
В Одессе из-за отказа двигателя аварийно сел самолетВ Одессе из-за отказа двигателя аварийно сел самолет
На одесской трассе из-за гололеда произошло ДТП с 11 автомобилямиНа одесской трассе из-за гололеда произошло ДТП с 11 автомобилями
В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли более 20 людейВ ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли более 20 людей
В аэропорту "Львов" из-за непогоды самолет выкатился за пределы взлетной полосыВ аэропорту "Львов" из-за непогоды самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Из-за аварии танкера в Одессе загрязнение воды в 53 раза выше нормыИз-за аварии танкера в Одессе загрязнение воды в 53 раза выше нормы
Количество ДТП из-за пьяных водителей в 2019 году выросло на четвертьКоличество ДТП из-за пьяных водителей в 2019 году выросло на четверть
Последние новости
Подгружаем последние новости