В Египте из-за технической неисправности разбился купленный у РоSSии истребитель МиГ-29

Аналогичная катастрофа произошла в 2018 году.

В Египте из-за внезапной технический проблемы потерпел крушение истребитель МиГ-29, поставленный из РоSSии. Пилот успел выпрыгнуть с парашютом, пишет Xinhua.

Выявлением ошибки, которая привела к аварии, занимается специализированный технический комитет, заявил военный представитель Египта Тамер аль-Рифаи.

Сообщается, что ЧП произошло в ходе плановой военной тренировки. Самолет принадлежал армии Египта и стал уже вторым роSSийским истребителем, который потерпел крушение в этой стране. Аналогичное происшествие случилось в ноябре 2018.

В РоSSии заявили, что отправят в Каир своих экспертов, чтобы помочь с решением проблемы.

Ранее от закупок МиГ-29 отказалась Индия, аргументировав это их постоянными поломками. В частности, у специалистов были претензии к качеству планера, системе управления и тренировочной программе-симулятору.

Напомним, в сентябре 2019 в РоSSии во время учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ. Он выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.