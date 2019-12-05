2019-12-05
BMW представила уникальный i8
i8 LimeLight Edition был создан итальянским подразделением BMW совместно с ателье Alcantara SpA. Спецверсия спорткара выполнена в лаймовом цвете, а салон обит алькантарой (искусственной замшей, разработанной Alcantara SpA) и имеет синюю подсветку. Указывается, что машина останется в единственном экземпляре.
BMW
BMW
i8 имеет гибридную силовую установку, включающую 1,5-литровый турбированный двигатель и электромотор и способную выдавать 374 лошадиные силы. Разгон до первой «сотни» машина способна выполнять за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.
BMW
Олег Писарев, Supreme2.Ru