BMW представила уникальный i8

i8 LimeLight Edition был создан итальянским подразделением BMW совместно с ателье Alcantara SpA. Спецверсия спорткара выполнена в лаймовом цвете, а салон обит алькантарой (искусственной замшей, разработанной Alcantara SpA) и имеет синюю подсветку. Указывается, что машина останется в единственном экземпляре.

BMW представила уникальный i8

BMW

BMW представила уникальный i8

BMW

i8 имеет гибридную силовую установку, включающую 1,5-литровый турбированный двигатель и электромотор и способную выдавать 374 лошадиные силы. Разгон до первой «сотни» машина способна выполнять за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 километрами в час.

BMW представила уникальный i8

BMW


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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