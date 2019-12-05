2019-12-05
В Косове восстановили мост, уничтоженный паводком в 2008 году
Стройка до 2018 года была заморожена из-за отсутствия денег.
Фото: facebook.com / Денис Шмигаль
В городе Косов Ивано-Франковской области восстановили мост через речку Рыбница на дороге Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, который был уничтожен паводком 23-27 июля 2008 года.
Об этом сообщил глава областной администрации Денис Шмыгаль в фейсбуке.
Мост начали строить в 2012 году и почти сразу бросили из-за отсутствия финансирования. Работы были заморожены до 2018 года. Все это время для переезда через речку использовался временный 43-метровый разборный мост.
Фото: Google Maps
Новый мост - железобетонный, на нем уложены два слоя асфальтобетона. Длина сооружения - 71,2 метра.
Стоимость строительных работ, которые выполнял подрядчик "ПБС", составила 55,6 млн гривен.