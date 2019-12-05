Электрокроссоверы Porsche получат по 4 мотора

По задумке инженеров немецкого автопроизводителя, электрические кроссоверы будут оснащаться четырьмя моторами — по одному на каждое колесо — что позволит быстро варьировать количество подающейся на каждое колесо тяги в зависимости от режима движения машины и характера покрытия.

Новое решение даёт возможность мгновенно менять уровень тяги по колёсам без использования механических элементов в трансмиссии. Уже сейчас в Porsche смогли настроить электронику так, что она обеспечивает постоянную нейтральную поворачиваемость машины с учётом ускорения, угол поворота руля и риска развития заноса. Также электромоторы и особая программа управления ими позволят избегать пробуксовки при разном типе покрытия под колёсами.

Программное обеспечение, позволяющее реализовать все запланированные функции, инженерами Porsche тестировалось в реальных условиях на протяжении двух последних зим на автомобилях с разной компоновкой и несколькими версиями моторов. Новая технология должна появиться на серийных электромобилях марки в ближайшие годы.

Напомним, в настоящее время в линейке Porsche есть только один серийный электромобиль — представленный в сентябре 2019 года Taycan. Вскоре должны появиться электрические версии кроссовер Macan и спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman.



