Новый бронетанкер ВМС Украины назвали в честь места рождения погибшего пехотинца

Алексей Кондратюк погиб в борьбе за Украину в 2017 году.

Новый бронетанкер ВМС Украины назвали в честь места рождения погибшего пехотинца
Фото: dumskaya.net

Новый малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины назвали "Костополь" - в честь города в Ровненской области, где родился погибший в 2017 морской пехотинец Алексей Кондратюк.

Катер имеет бортовый номер Р-180 и принадлежит к типу "Гюрза-М", пишет одесское издание "Думская". Торжественная церемония присвоения названия произошла на военно-морской базе "Юг".

"Седьмая по счету "Гюрза" немного отличается от своих предшественниц. Командир катера рассказал, что на нем существенно улучшено радиоэлектронное оборудование. Известно, что на "Костополе", кроме РЛС, которая позволяет отслеживать воздушную и надводную обстановку, установлена гидроаккустическая станция немецкого производства для обнаружения подводных целей. С ее помощью, в частности, можно бороться с подводными диверсантами. Также катер вооружат неуправляемыми ракетами", - уточнили в СМИ.

Фото: dumskaya.net

На мероприятии присутствовала вдова Кондратюка с их маленьким сыном, а также мэр Костополя.

Напомним, в ноябре в состав военно-морских сил Украины вошли два американских катера типа Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск". Также было принято аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" .



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