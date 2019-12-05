Немцы представили 3D-печатный беспилотный электрокар

Концепт, представленный компанией BigRep, получил название Loci. Это небольшой четырехколесный электрокар; размеры машины составляют 85 x 146 x 285 сантиметров; как передает New Atlas, прототип включает 14 деталей, напечатанных при помощи 3D-принтера.

BigRep

BigRep

Известно, что Loci использует электрическую силовую установку, однако какие-либо ее характеристики не раскрываются. Отмечается, что прототип оснащен технологиями автономного вождения, однако деталей о них также нет. При этом BigRep указывает наличие у концепта, в частности, медиацентра с сенсорным экраном, объемного звука, а также беспроводной зарядки для смартфона.

BigRep

Loci представляется BigRep в трех вариантах. Берлинская модель машины рассматривается в качестве одноместного шаттла для передвижения по кампусу; вариант, предполагаемый для Сан-Франциско, включает два пассажирских сиденья и предназначен для перемещения по городу; дубайский же конце рассматривается в качестве премиального транспорта для аэропорта.



