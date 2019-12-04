Госавиаслужба разрешила открыть новые рейсы трем украинским авиакомпаниям

Государственная авиационная служба разрешила украинским авиакомпаниям Windrose, SkyUp и "Мотор Сич" открыть новые рейсы. Об этом сказано в пресс-центре Госавиаслужбы.

Windrose получила права на эксплуатацию воздушных линий для выполнения чартерных перевозок до 28 марта 2020 по направлениям:

Киев - Запорожье - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

(частота рейсов: 3 рейса в неделю); Киев - Одесса - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

(частота рейсов: 3 рейса в неделю); Киев - Львов - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

(частота рейсов: 3 рейса в неделю); Киев - Херсон - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

(частота рейсов: 3 рейса в неделю); Киев - Харьков - Киев (частота рейсов: 3 рейса в неделю);

(частота рейсов: 3 рейса в неделю); Киев - Днепр - Киев (частота рейсов: 5 рейсов в неделю)

Госавиаслужба предоставила авиакомпании SkyUp право на полеты по направлению Киев - Лиссабон - Киев (с частотой - 2 рейса в неделю) до 1 марта 2020 года

Авиакомпании "Мотор Сич" дали право на эксплуатацию воздушной линии Киев - Минск - Киев с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину, с определением неограниченного срока действия права. Кроме того, "Мотор Сич" получила разрешение для увеличения с 7 до 12 рейсов в неделю по направлению Запорожье - Киев - Запорожье.

Напомним, 7 октября Госавиаслужба приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании "Украина Аэроальянс". Это случилось после катастрофы под Львовом, когда самолет этой авиакомпании совершил аварийную посадку в ходе выполнения чартерного грузового рейса UKL4050. В катастрофе погибло пять человек.