2019-12-03
В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
Движение трамваев от метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону "Берестейской" полностью заблокировано.
Фото: ТСН
Вечером во вторник, 3 декабря, на улице Дегтяревской в Киеве с путей слетел трамвай маршрута №14 и влетел в дерево.
Об этом информирует ТСН.
Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Сейчас движение трамваев от станций метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону станции "Берестейская" полностью заблокировано. В обратном направлении трамваи ездят.
Как отмечается, причиной инцидента могла стать непогода.
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