В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево

Движение трамваев от метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону "Берестейской" полностью заблокировано.

Вечером во вторник, 3 декабря, на улице Дегтяревской в Киеве с путей слетел трамвай маршрута №14 и влетел в дерево.

Об этом информирует ТСН.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Сейчас движение трамваев от станций метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону станции "Берестейская" полностью заблокировано. В обратном направлении трамваи ездят.

Как отмечается, причиной инцидента могла стать непогода.