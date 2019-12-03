В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево

Движение трамваев от метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону "Берестейской" полностью заблокировано.

В Киеве трамвай слетел с путей и врезался в дерево
Фото: ТСН

Вечером во вторник, 3 декабря, на улице Дегтяревской в Киеве с путей слетел трамвай маршрута №14 и влетел в дерево.

Об этом информирует ТСН.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Сейчас движение трамваев от станций метро "Контрактовая площадь" и "Лукьяновка" в сторону станции "Берестейская" полностью заблокировано. В обратном направлении трамваи ездят.

Как отмечается, причиной инцидента могла стать непогода.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Из-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенокИз-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенок
"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова
Nissan готовится к массовому выпуску электрокаров и подключённых автомобилейNissan готовится к массовому выпуску электрокаров и подключённых автомобилей
В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"
Audi объявила о сокращении 9500 рабочих местAudi объявила о сокращении 9500 рабочих мест
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажираВ Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира
В Киеве следователь полиции требовал деньги за возвращение авто их владельцамВ Киеве следователь полиции требовал деньги за возвращение авто их владельцам
На станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалаторНа станции метро "Арсенальная" в Киеве поломался эскалатор
Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелоеВодитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое
В Киеве построили первый тоннель для метро на ВиноградарьВ Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
Два из трех водителей превышают скорость на Столичном шоссе в КиевеДва из трех водителей превышают скорость на Столичном шоссе в Киеве
В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписали 4,4 млн грн штрафовВ Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписали 4,4 млн грн штрафов
На Троещине реконструируют трамвайную линиюНа Троещине реконструируют трамвайную линию
В Киеве на Владимирской улице ограничат движение транспорта 13-20 ноябряВ Киеве на Владимирской улице ограничат движение транспорта 13-20 ноября
В Киеве поймали более 10 тыс. пьяных за рулем с начала годаВ Киеве поймали более 10 тыс. пьяных за рулем с начала года
Последние новости
Подгружаем последние новости