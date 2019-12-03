Рада отложила переход на экостандарт "Евро-6" для автомобилей на 2025 год

Верховная Рада во вторник, 3 декабря, проголосовала за отсрочку введения экостандарта "Евро-6" для новых импортных автомобилей.

Соответствующий законопроект №2078-1 поддержали в первом чтении 360 депутатов, а в целом - 356.

Он вносит изменения в закон о ввозе на таможенную территорию Украины и проведении первой государственной регистрации транспортных средств. Своими поправками депутаты продлили действие нынешнего стандарта "Евро-5" еще на пять лет - до 1 января 2025 года.

Депутаты объяснили свое решение тем, что переход на "Евро-6" сделает новые автомобили в Украине еще дороже, и они еще больше проиграют конкуренцию б/у автомобилям, на которые экостандарты не распространяются.

Напомним, что переход на "Евро-6" планировался сначала в 2018 году, а потом - в 2020-м.

Украина внедрила "Евро-3" в 2013 году, "Евро-4" - в 2014, а экологический стандарт "Евро-5" начал действовать с 1 января 2016 года.

При этом, согласно пояснительной записке, средний возраст транспортных средств в Украине сейчас составляет около 19-20 лет. То есть де-факто он отвечает экостандартам Евро-0 - Евро-2