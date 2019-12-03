2019-12-03
В Киевской области Porsche врезался в маршрутку, погибли два ее пассажира
Еще три человека госпитализированы.
В Буче Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественной транспорт в момент выезда со второстепенной дороги, сообщили на странице областной полиции в Facebook.
В аварии погибли два пассажира маршрутки, еще троих госпитализировали.
Фото: #facebook#.com/pol.kyivregion
"Полиция и спасатели Киевской области работают на месте происшествия, следственно-оперативная группа документирует ЧП", - добавили правоохранители.
Фото: #facebook#.com/pol.kyivregion
Напомним, 5 ноября в Днепре на улице Овражной произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Volkswagen, госпитализировано 7 человек.
29-летняя водитель внедорожника Volkswagen не справилась с управлением и автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время ехала маршрутка.
Транспорт
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