МВД предлагает усилить ответственность за совершение ДТП в пьяном виде

Министерство внутренних дел инициирует изменения в законодательство для улучшения ситуации на дорогах. В частности, речь идет об усилении ответственности за совершение правонарушений, в том числе совершения ДТП в состоянии опьянения (до пяти лет лишения свободы) и нарушение скоростного режима. Об этом сообщили в программе «Полицейская волна» на телеканале «Эспрессо».

Законодательная инициатива, по сведениям журналистов, сейчас находится на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады.

"Чтобы уменьшить страшную статистику аварий, в МВД предлагают усилить ответственность до 5 лет тюрьмы за совершение ДТП в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия. В инициативе предлагают также существенное увеличение штрафов. В частности, для лиц, которые управляют автомобилем, хотя не получали водительского удостоверения вообще, а также для тех, кого суд лишил такого права. За это предлагают штрафовать на 10 200 гривен. За превышение скорости более чем на 50 километров штраф будет 3400 гривен. Новым законопроектом также предлагается останавливать водителей с целью проверки на состояние опьянения. А также исключить возможность судьям передавать материалы на водителей, которых поймали за пьяное вождение, на рассмотрение трудового коллектива и закрывать такие дела за малозначительностью", - говорится в программе.

Отметим, что в начале этого года в Украине произошло почти 130 тысяч ДТП, в них погибли 2716 человек, более 26 тысяч человек получили травмы.