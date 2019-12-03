Кличко пообещал запустить Шулявский мост в этом году

Подрядчики пообещали мэру запустить движение до конца года.

Кличко пообещал запустить Шулявский мост в этом году
Фото: Диана Буцко

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал ввести Шулявский путепровод в эксплуатацию уже в этом году.

Об этом мэр сообщил в ходе презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент LB.ua.

"Заканчиваем строительство Шулявского моста. Мне подрядчики пообещали, что мост будет закончен до конца года", - пообещал мэр.

Кличко добавил, что за год столичная администрация обновила 1 млрд 900 км дорог.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового. В октябре над проспектом Победы установили пролет нового Шулявского моста.

Еще ранее сообщалось, что мост подорожал до миллиарда гривен. Виталий Кличко 7 октября подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен. В 2018 году сумма подряда, выставленного на тендер, составляла чуть меньше 600 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Из-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенокИз-за ДТП возле Черновцов загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и ребенок
"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова"Укрзализныця" запланировала на 2020 год строительство европейской колеи до Львова
Nissan готовится к массовому выпуску электрокаров и подключённых автомобилейNissan готовится к массовому выпуску электрокаров и подключённых автомобилей
В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"В Одессу зашел французский корвет "Командир Биро"
Audi объявила о сокращении 9500 рабочих местAudi объявила о сокращении 9500 рабочих мест
Блок рекламы


Похожие новости
Советник Кличко: ездить в центр Киева на автомобиле должно быть "дорого и больно"Советник Кличко: ездить в центр Киева на автомобиле должно быть "дорого и больно"
Количество ДТП из-за пьяных водителей в 2019 году выросло на четвертьКоличество ДТП из-за пьяных водителей в 2019 году выросло на четверть
Пикап Hyundai запустят в производство в 2021 годуПикап Hyundai запустят в производство в 2021 году
Tesla опередила Daimler по рыночной стоимостиTesla опередила Daimler по рыночной стоимости
Советник премьера Юрий Голик: мост-долгострой в Запорожье будет завершен за три годаСоветник премьера Юрий Голик: мост-долгострой в Запорожье будет завершен за три года
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста ПатонаИнститут электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Столичный пешеходный мост на проспекте Комарова закроют на ремонтСтоличный пешеходный мост на проспекте Комарова закроют на ремонт
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Движение по Южному мосту в Киеве полностью открылиДвижение по Южному мосту в Киеве полностью открыли
В Киеве сняли 14-месячное ограничение на проезд по Русановскому мостуВ Киеве сняли 14-месячное ограничение на проезд по Русановскому мосту
Последние новости
Подгружаем последние новости