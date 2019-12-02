Skoda не устает анонсировать новую Octavia.

Skoda Octavia следующего поколения в изобилии была показана за последние несколько месяцев на шпионских снимках. Причем в большинстве случаев почти без камуфляжа, что дало возможность достаточно точно представить себе внешность новинки. Не отстает и официальный источник. Сама Skoda выложила в сеть скетчи экстерьера и видеотизер.

Skoda не устает анонсировать новую Octavia.
Skoda не устает анонсировать новую Octavia.

Настал черед показать набросок приборной панели. Хотя и ее мы прежде уже видели благодаря стараниям автопапарацци. Можно увидеть цифровую комбинацию приборов абсолютно нового дизайна и отдельно стоящий мультимедийный дисплей на десять дюймов. Вместо традиционного селектора КПП на модели появился электронный. Руль – двухспицевый.

Skoda Octavia станет предлагаться с турбомоторами рабочим объемом от одного до двух литров. В семействе появится «мягкий» и, не исключено, подзаряжаемый гибриды. По слухам, электрический «довесок» получит и заряженная Octavia RS. Все подробности о технике станут известны в будущий понедельник, 11 ноября.

Skoda не устает анонсировать новую Octavia

Настал черед засветить фирменный набросок интерьера.


CarClub
Кирилл Малышев. Рисунок и видео компании Skoda.

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