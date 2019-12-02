Skoda раскрыла немного подробностей о новой Octavia.

Официальный первый показ новой «Октавии» состоится только 11 ноября. Пока же чехи продолжают порционно выдавать информацию о машине. После недавнего полного раскрытия внешности настал черед технической информации.

Skoda раскрыла немного подробностей о новой Octavia.

Skoda Octavia осталась верна платформе MQB, как и родственный ей Volkswagen Golf восьмого поколения. Колесная база не изменилась (2868 миллиметров), а вот остальные габариты стали чуть внушительнее. Так, лифтбек прибавил в длину 22 миллиметра, универсал – 19, и оба они стали шире на 15 миллиметров. Объем багажника, и прежде огромный по меркам гольф-класса, стал еще больше. У лифтбека он увеличился с 568 до 600 литров, у «сарая» - с 610 до 640.

В европейскую моторную гамму войдут агрегаты 1.0 TSI (110 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (190 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 200 л.с.). На исполнения с роботом DSG дополнительно ставится 48-вольтовый стартер-генератор. Бензиновый 190-сильный двигатель и дизели могут сочетаться с полноприводной трансмиссией. Коробки передач, как и прежде, - механика и преселектив.

Также будут два гибрида на базе мотора 1.4 TSI отдачей 204 и 245 л.с. (точно такие же, как на последнем «Гольфе»), а также 130-сильный газовый вариант. У «Октавии RS» под капотом окажется порядка 300 сил, снятых с двухлитрового агрегата, а еще – все ведущие колеса, чего прежде не было.

Напомним, что в РоSSии новая Skoda Octavia ожидается ближе к концу следующего года.

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