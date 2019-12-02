Подстаканники в автомобилях оснастят гироскопом

Подстаканники в автомобилях оснастят гироскопом

Летом 2019 года на мероприятии в Мюнхене BMW показала концепт-кар Vision M Next Concept, который в будущем может стать серийной моделью. Но часть технических решений с яркого прототипа будет реализована в грядущих новинках немецкой марки.

BMW

Речь идёт не о двигателе, коробке передач и других технических элементах, а о подстаканниках. Об этом официально заявил CarsGuide дизайнер концепт-кара Хосе Альберто Касас Пенья, рассказывая о потенциальных нововведениях в моделях BMW.

BMW

Технически решение будет напоминать технологию, использующуюся в стабилизаторах для видеокамер. Водонепроницаемая система на основе гироскопа позволит удерживать ёмкость с жидкостью всегда вертикально, независимо от направления движения машины и действующих перегрузок.

BMW

Напомним, что ранее аналогичное решение для своих автомобилей анонсировала марка Ford, которая пока не заявила о внедрении разработки в серийные модели.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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