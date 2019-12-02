Porsche планирует выпуск электрокаров во всех семействах автомобилей

Исполнительный директор Porsche Оливер Блум (Oliver Blume) рассказал о планах бренда по развитию направления электрифицированных автомобилей.

Напомним, что первым полностью электрическим серийным автомобилем Porsche стало четырёхдверное купе Taycan. Эта машина оборудована синхронными электродвигателями с возбуждением от постоянных магнитов и высокоэффективной батареей, в основу которой положена 800-вольтная технология. Используется автоматическая двухступенчатая трансмиссия: «короткая» первая передача позволяет добиться мощного ускорения на старте, в то время как «длинная» вторая передача гарантирует необходимые резервы для разгона при движении на высокой скорости.

По словам господина Блума, в дальнейшем полностью электрические модели появятся во всех семействах автомобилей Porsche. Это седаны, кроссоверы и двухдверные спорткары.

В частности, в 2021 году дебютирует компактный электрический кроссовер Macan. Кроме того, рассматривается возможность создания электрокаров, которые станут преемниками моделей 718 Cayman и 718 Boxster. Такие электромобили могут увидеть свет ориентировочно в 2024 году.

Напомним, что Porsche входит в состав Volkswagen Group. Этот концерн уделяет большое внимание транспорту на электрической тяге. К концу 2022 года марки группы Volkswagen рассчитывают представить по всему миру три десятка различных моделей электрокаров. К 2025 году ежегодный объём продаж Volkswagen превысит 1 млн электромобилей.



