В Киевской области задержали угонщиков элитных авто

Некоторые машины были остановлены на админгранице с Крымом.

В Киевской области задержали угонщиков элитных авто
Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области задержали группировку угонщиков, которые занимались кражами машин премиум-класса. Преступления совершались в разных регионах Украины, сообщили в пресс-службе областной полиции.

В "автопарке" угонщиков, среди прочего, были автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover. У подозреваемых полиция провела 15 обысков в Киеве и области, Полтаве, Львове и других населенных пунктах.

"В качестве вещественных доказательств изъята спецтехника для прописки ключей к авто, устройства для открытия и заведения авто и устройства для поиска GPS-маячков, номерные знаки, девять свидетельств о регистрации транспортных средств", - рассказали детали в полиции.

Преступники специализировались на элитных авто
Фото: kv.npu.gov.ua
Преступники специализировались на элитных авто

Также у злоумышленников нашли оружие, патроны и взрывчатые устройства. Правоохранители отметили, что некоторые из украденных этой группировкой авто были задержаны перед пропускным пунктом с оккупированным Крымом.

Напомним, в июне полиция задержала межрегиональную группу автоуонщиков, которые орудовали в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Житомирской, Киевской областях и в столице.



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