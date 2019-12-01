В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами

Пятеро людей пострадали.

В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Фото: http://police.dn.ua/

В Донецкой области вечером 30 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом, который перевозил 50 пассажиров. Об этом сообщили в местной полиции.

Авария произошла вблизи села Новокалиново около 18 часов.

“Водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На момент ДТП в транспортном средстве находились более 50 пассажиров, пятеро из них получили травмы”, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Ранее сообщалось, что в РоSSии автобус с пассажирами упал с моста в реку, 19 людей погибли.

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