Пикап Tesla поступит на службу в полицию

Правоохранительные органы крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов известны своей любовью к мощным, дорогим и эксклюзивным автомобилям, которые они с радостью берут на службу для патрулирования улиц и поимки нарушителей.

В настоящее время автопарк дубайской полиции насчитывает уже 15 спортивных моделей, среди которых есть как новейший Mercedes-AMG GT 63 S, так и Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, Bugatti Veyron, Ferrari FF, Lamborghini Aventador и множество других машин.

???? ??? — 2020 — Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Police???? ??? (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

На 2020 год запланировано очередное пополнение рядов служебных машин за счёт пикапа Tesla Cybertruck — о заказе на этот электромобиль официально объявила полиция Дубая и эту информацию подтвердил генерал-майор Абдулла Халифа Аль-Марри, возглавляющий правоохранительные органы города. Задействуют новинку для патрулирования в туристических районах, а также для участия в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения.

При этом непонятно, как полиция намерена получить новый электромобиль в 2020 году, если на презентации пикапа было объявлено о запуске модели в производство только с 2021 года. А флагманский трёхмоторный полноприводный вариант Tesla Cybertruck должен встать на конвейер ещё годом позже.



