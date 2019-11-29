Nissan готовится к массовому выпуску электрокаров и подключённых автомобилей

Компания Nissan объявила о планах по переоборудованию своих заводов по всему миру в рамках подготовки к массовому производству электрифицированных, интеллектуальных и подключаемых автомобилей.

Отмечается, что в эпоху электрификации и интеллектуальных систем автопроизводители сталкиваются с необходимостью переосмысления традиционных подходов, используемых при выпуске транспортных средств. Объясняется это применением новых силовых платформ, интеграцией огромного количества датчиков и электронных систем и пр. В условиях усложнения дизайна и конструкции автомобилей требуется совершенствование производственной инженерии.

Одно из внедряемых нововведений Nissan касается способа установки силового агрегата — сложного и длительного процесса, требующего максимального внимания со стороны персонала. В Nissan создана автоматизированная паллета, позволяющая устанавливать силовой агрегат в сборе. Во время установки система оценивает размеры автомобиля в реальном времени, и паллета выполняет соответствующие микрорегулировки. Благодаря этому гарантируется, что силовые агрегаты устанавливаются на автомобили с точностью до миллиметра.

Ещё одним направлением работ по переоснащению заводов является роботизация. Nissan переложит на передовые роботизированные системы операции, которые раньше могли выполнять только люди. Это, в частности, нанесение пастообразных герметиков на швы и стыки кузова, а также установка обивки потолка и её крепление к внутренней части крыши.

На первом этапе Nissan переоборудует свой завод в Японии: в проект планируется вложить 33 млрд иен, или около 300 млн долларов США . Затем эти технологии будут распространены на другие заводы компании.



