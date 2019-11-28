В Киеве следователь полиции требовал деньги за возвращение авто их владельцам

В обмен на деньги он обещал вернуть изъятое имущество.

В Киеве следователь полиции требовал деньги за возвращение авто их владельцам
Фото: #facebook#.com/SecurSerUkraine

В Киеве задержали старшего следователя управления полиции Оболонского района, которому инкриминируют систематическое вымогательство взяток за возвращение изъятых авто их владельцам.

Правоохранители задокументировали факт требования 1000 долларов от киевлянина, чья машина была изъята по факту подделки свидетельства о регистрации, сообщили на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

"Злоумышленника задержали во время получения второй части неправомерного вознаграждения. Задаток в размере 40% от суммы чиновник получил неделей раньше", - уточнили в СБУ.

Следователя полиции заподозрили в вымогательстве
Фото: #facebook#.com/SecurSerUkraine
Следователя полиции заподозрили в вымогательстве

 

На местах жительства и работы задержанного проводятся обыски.

Напомним, в начале ноября следователь Национальной полиции в Киеве попался на взятке в размере 3 тыс. долларов.

Деньги правоохранитель вымогал за то, чтобы не арестовывать имущество подозреваемого, которое, по закону, подлежит конфискации в пользу государства.

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