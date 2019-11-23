Одесский аэропорт возобновил работу после суточного простоя

Турецкий "Боинг" подняли и отбуксировали на стоянку.

Одесский аэропорт возобновил работу после суточного простоя
Фото: Думская

Международный аэропорт "Одесса" вечером 22 ноября возобновил прием и отправление воздушных судов.

Примерно в 21:25 Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines покинул взлетно-посадочную полосу, где он находился после неудачной посадки.

Фото: Думская

Думская сообщает, что подъем аварийного самолета начался около 15:00 - сразу после прибытия 40 тонн турецкого оборудования. Ночью его доставили грузовым самолетом в аэропорт Херсона, растаможили и несколько часов везли в Одессу.

Самолет отбуксировали на одну из стоянок аэропорта. Турецкие специалисты несколько дней будут ремонтировать борт, после чего он улетит домой.

Все сегодняшние рейсы в одесском аэропорту были отменены. По состоянию на 22:50 ни один самолет приземлился в Одессе.

Как сообщалось, накануне в аэропорту Одессы два самолета повредили передние стойки шасси. Оба суда принадлежат турецким компаниям. В 11:25 частный самолет одной из турецких авиакомпаний заблокировал взлетно-посадочную полосу из-за того, то на взлете у него подломилась стойка шасси.

Причиной аварийной посадки "Боинга" стали метеоусловия. Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт, из-за чего подломил переднюю стойку шасси.

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