В декабре Hyundai начнёт тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах Сеула

В декабре Hyundai начнёт тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах Сеула

Hyundai подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с властями Сеула, чтобы начать тестирование шести автономных транспортных средств на дорогах в районе Каннамгу в начале следующего месяца, сообщает ресурс BusinessKorea.

Согласно документу, Hyundai начнёт тестирование шести самоуправляемых автомобилей на 23 дорогах в декабре, а затем в дальнейшем увеличит до 2021 года количество автомобилей до 15 единиц. Сообщается, что для испытаний будут использоваться электромобили на топливных элементах (FCEV).

Сеул обеспечит интеллектуальную инфраструктуру для связи с транспортными средствами, в том числе с подключёнными к Сети светофорами, а также для ретрансляции трафика и другой информации для автомобилей с частотой 0,1 с.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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