2019-11-23
В декабре Hyundai начнёт тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах Сеула
Hyundai подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с властями Сеула, чтобы начать тестирование шести автономных транспортных средств на дорогах в районе Каннамгу в начале следующего месяца, сообщает ресурс BusinessKorea.
Согласно документу, Hyundai начнёт тестирование шести самоуправляемых автомобилей на 23 дорогах в декабре, а затем в дальнейшем увеличит до 2021 года количество автомобилей до 15 единиц. Сообщается, что для испытаний будут использоваться электромобили на топливных элементах (FCEV).
Сеул обеспечит интеллектуальную инфраструктуру для связи с транспортными средствами, в том числе с подключёнными к Сети светофорами, а также для ретрансляции трафика и другой информации для автомобилей с частотой 0,1 с.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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