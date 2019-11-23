В Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь

Первым тоннелем стал вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

На одном из участков строительства метро на Виноградарь в Киеве построили первый тоннель. Об этом на фейсбуке сообщил Киевский метрополитен.

Фото: КП "Київський метрополітен"
Фото: КП "Київський метрополітен"

"Первый "тоннель" в метро на Виноградарь. Это вентиляционный ходок (горная выработка, служащая для передвижения людей и доставки грузов, проветривания и других целей) между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Рядом готовится котлован для монтажно-щитовой камеры, с которой тоннелепроходческий щит будет двигаться от "Мостицкой" до "Сырца", - сказано в сообщении.

Фото: КП "Київський метрополітен"

Работы по строительству выполняются параллельно на нескольких строительных площадках.

Фото: КП "Київський метрополітен"
Фото: КП "Київський метрополітен"

Напомним, в ноябре прошлого года "Киевский метрополитен" заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с АО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro. В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

В марте этого года мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

При этом мэр оценил строительство метро на Виноградарь дороже чем в 11 млрд гривен. Эта сумма покроет строительство станций "Мостицкая", "Проспект Правды", "Виноградарь" и "Маршала Гречко" Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожникаВ Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника
Поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушникахПоезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушниках
В Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водительВ Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водитель
В США появилась полноприводная Toyota Camry.В США появилась полноприводная Toyota Camry.
В Киеве построили первый тоннель для метро на ВиноградарьВ Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
Блок рекламы


Похожие новости
Два из трех водителей превышают скорость на Столичном шоссе в КиевеДва из трех водителей превышают скорость на Столичном шоссе в Киеве
Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"
Первый кроссовер Aston Martin полностью рассекречен.Первый кроссовер Aston Martin полностью рассекречен.
В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписали 4,4 млн грн штрафовВ Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписали 4,4 млн грн штрафов
В Киеве на Владимирской улице ограничат движение транспорта 13-20 ноябряВ Киеве на Владимирской улице ограничат движение транспорта 13-20 ноября
Киевсовет снова обновил правила метрополитена: попрошаек и агитаторов в метро пускать не будутКиевсовет снова обновил правила метрополитена: попрошаек и агитаторов в метро пускать не будут
В Киеве поймали более 10 тыс. пьяных за рулем с начала годаВ Киеве поймали более 10 тыс. пьяных за рулем с начала года
В NASA представили первый электрический самолетВ NASA представили первый электрический самолет
На проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешеходаНа проспекте Бажана в Киеве автомобиль после ДТП сбил насмерть пешехода
В Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человекаВ Киеве на Сырце автомобиль полиции врезался в такси, пострадали три человека
Последние новости
Подгружаем последние новости