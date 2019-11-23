Полиция снова увеличивает количество приборов TruCam на дорогах

Также добавят 57 новых участков, где будет фиксация скоростного режима.

Полиция снова увеличивает количество приборов TruCam на дорогах
Фото: facebook/Патрульна поліція Рівненської області

Завтра, 20 ноября, патрульная полиция увеличит количество приборов TruCAM и добавит новые участки, где будет осуществляться фиксация скоростного режима. Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции.

Отмечается, что добавят 57 новых участков, расширят два существующих. "Всего на дорогах Украины будет работать 115 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 186 участках", - сказано в сообщении.

Фото: Патрульна полиция

Патрульные также предостерегли водителей, что превышение безопасной скорости движения - это одна из первых причин ДТП на дорогах Украины за 2019 год.

Напомним, американские радары TruCam получили соответствующее экспертное заключение Госслужбы связи и информации Украины, действительное до 2021 года. Они имеют лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работают до 15 часов без подзарядки. TruCam имеют карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото и способны делать до трех фото в секунду. Радары имеют два режима - автоматический и ручной - и оборудованы GPS-датчиком.

Радары TruCAM начали работать на дорогах 8 октября 2018 года в тестовом режиме и 15 октября - в полноценном. В первый день использования TruCAM было зафиксировано более 200 нарушений скоростного режима. А за неполный месяц использования TruCAM - 8 тыс. нарушений скорости.

С начала использования прибора патрульные привлекли к ответственности более 350 тыс. нарушителей.

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